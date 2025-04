DOETINCHEM (ANP) - Koning Willem-Alexander heeft in een videoboodschap voorafgaand aan Koningsdag in Doetinchem stilgestaan bij het overlijden van paus Franciscus. "De gemeenschapszin van paus Franciscus is ook een kenmerk van Koningsdag", zei de koning in het filmpje op NPO 1.

De uitvaart van paus Franciscus begon zaterdag om 10.00 uur bij de Sint-Pietersbasiliek in Rome.