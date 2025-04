Bloomberg: bedrijf Musk wil 20 miljard ophalen bij investeerders

SAN FRANCISCO (ANP) - XAI Holdings, het AI-bedrijf van Elon Musk dat recent door hem is samengevoegd met socialemediaplatform X, is in gesprek met investeerders om ongeveer 20 miljard dollar op te halen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Als de deal doorgaat zou het de op een na grootste financieringsronde voor een start-up ooit zijn. Alleen de financiering van 40 miljard dollar eerder dit jaar voor ChatGPT-moederbedrijf OpenAI betrof meer geld. De transactie zou xAI waarderen op meer dan 120 miljard dollar, zei een van de bronnen.

XAI reageerde niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar door Bloomberg. De gesprekken zouden zich nog in een vroege fase bevinden. De bedragen zouden ook hoger kunnen uitvallen.

De nieuwe financiering kan volgens Bloomberg worden gebruikt om een deel van de schuld af te lossen die Musk aanging toen hij Twitter omvormde tot een privébedrijf en later hernoemde tot X. De rentelast van die schuld kost het bedrijf momenteel veel geld.