Koning in persgesprek: Nederland neemt rol in leiderschap

NICOSIA (ANP) - Nederland "neemt zijn rol in leiderschap, samen met de Europese partners". Dat zei koning Willem-Alexander woensdag op Cyprus tijdens een gesprek met de Nederlandse pers. Hij reageerde hiermee op de roerige geopolitieke situatie.

"We zien vooral dat er nieuw leiderschap nodig is, en een sterkere Europese unie", zei de koning. "Dat is wat we nodig hebben. Ik zie dat mensen zich zorgen maken." Willem-Alexander beklemtoonde ook dat hij niet vooruit wil lopen op het debat dat woensdag in de Tweede Kamer plaatsvindt.