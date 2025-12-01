ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koning krijgt vergiffenis van nazaten tot slaaf gemaakten

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 21:06
anp011225173 1
PARAMARIBO (ANP) - Surinaamse vertegenwoordigers van nazaten van tot slaaf gemaakte mensen hebben koning Willem-Alexander vergeven voor het slavernijverleden van de koninklijke familie. Dat zeiden ze maandag in een dialoog met de koning op de eerste dag van het staatsbezoek van het koningspaar aan Suriname.
"We accepteren de excuses en het verzoek om vergiffenis", zei een woordvoerder van Fiti Makandra, een overlegstructuur van traditionele en inheemse leiders uit Suriname. "In de volle overtuiging dat de koning oprecht en met een rein geweten wil meewerken aan verzoening en heling en herstel van de nazaten in Suriname."
loading

POPULAIR NIEUWS

234746945 linkedin post normal none

Gekweekte vis is nog slechter dan gewone vis

generated-image (7)

11 levensmiddelen die (bijna) voor altijd goedblijven

anp 504094345

Met dit simpele trucje krijg je je hartslag omlaag na angst of stress

ANP-409726615

Bekende neuroloog adviseert: “Wil je dementie voorkomen? Stop dan op deze leeftijd met alcohol!”

ANP-327428140

Sinaasappelsap blijkt een stuk gezonder dan wetenschappers dachten

ANP-505649620 (1)

Ben je een beetje lui? Daar kun je eigenlijk niks aan doen

Loading