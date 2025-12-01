Koning krijgt vergiffenis van nazaten tot slaaf gemaakten

PARAMARIBO (ANP) - Surinaamse vertegenwoordigers van nazaten van tot slaaf gemaakte mensen hebben koning Willem-Alexander vergeven voor het slavernijverleden van de koninklijke familie. Dat zeiden ze maandag in een dialoog met de koning op de eerste dag van het staatsbezoek van het koningspaar aan Suriname.

"We accepteren de excuses en het verzoek om vergiffenis", zei een woordvoerder van Fiti Makandra, een overlegstructuur van traditionele en inheemse leiders uit Suriname. "In de volle overtuiging dat de koning oprecht en met een rein geweten wil meewerken aan verzoening en heling en herstel van de nazaten in Suriname."