Kittens dood door vogelgriep op geitenboerderij

DEN HAAG (ANP) - Een nest kittens op een geitenbedrijf is besmet geweest met vogelgriep en eraan overleden. Dat heeft Wageningen Bioveterinary Research geconstateerd, schrijft demissionair minister Femke Wiersma (Landbouw, BBB) in een Kamerbrief. De geiten en andere boerderijdieren zijn onderzocht: bij hen is geen vogelgriep aangetroffen.

Het is voor het eerst dat vogelgriep is aangetoond bij een Nederlandse kat en het dier eraan is doodgegaan. In 2023 bleek uit onderzoek dat het virus aanwezig was bij zwerfkatten. Het is bekend dat katten en andere zoogdieren met het virus besmet kunnen raken. Wiersma adviseert katteneigenaren om alert te blijven op vogelgriepverschijnselen.

Een expertgroep van het RIVM heeft een nieuwe risico-inschatting gemaakt voor besmetting onder mensen. Dit is nog steeds "zeer laag", behalve voor mensen die voor hun werk met besmette dieren in aanraking komen. Voor hen is het risico verhoogd naar "gemiddeld".

Besmettingen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) constateert inmiddels wekelijks nieuwe besmettingen met vogelgriep op pluimveehouderijen. Maandag was dat het geval in Hierden, in de gemeente Harderwijk, waar een eendenfokkerij met circa 10.000 dieren werd getroffen. Een dag eerder werd in het nabijgelegen Zeewolde al een besmetting gemeld op een eendenbedrijf met 12.000 dieren. Uit voorzorg worden de dieren op zo'n bedrijf gedood en mogen binnen een straal van 10 kilometer geen pluimvee, eieren of vlees vervoerd worden.

Ook vlak over de grens in Duitsland is een nieuwe besmetting vastgesteld op een pluimveebedrijf. Daarom is ook aan de Nederlandse kant van de grens, rond Millingen aan de RIjn en ten oosten van Groesbeek, een beperkingszone ingesteld, meldt het ministerie van Landbouw.

Sinds half oktober geldt er een nationale ophok- en afschermplicht. Sinds vorige week is vanwege het virus het bezoekersverbod voor professionele kippenhouders aangescherpt, meldt Wiersma in een Kamerbrief. Alleen bezoekers die noodzakelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier, zoals dierenartsen of controleurs op dierenwelzijn, zijn nog toegestaan in de kippenstal.