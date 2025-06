Koning: Nederland pas aan begin aanpak slavernijverleden

NIEUWEGEIN (ANP) - Koning Willem-Alexander zegt dat Nederland de doorwerking van het slavernijverleden in de samenleving moet blijven aanpakken. "We zijn nog lang niet klaar en staan eigenlijk pas aan het begin", zei hij tijdens een groepsgesprek op het Nationaal Congres tegen Discriminatie en Racisme in Nieuwegein. Daar deelden diverse groepen en instanties ervaringen met racisme en discriminatie.

Een van de deelnemers sprak zijn waardering uit voor de excuses die de koning in 2023 maakte voor het slavernijverleden. De spreker zei dat momenten als die "richting geven", maar dat mensen in Nederland nog altijd de gevolgen van het verleden ondervinden "in zorg, onderwijs en rechtspraak". Hij vroeg de koning hoe "het maatschappelijke midden" kan helpen in het verbeteren van de omstandigheden.

"Dat is de belangrijkste vraag die u nu stelt", reageerde de koning. Hij zei dat het antwoord vinden op die vraag een van de voornaamste redenen was om bij het congres aanwezig te zijn.

Koning: maar één soort mens

De koning deelde ook dat zijn eigen kinderen op school diversiteit hebben ervaren en het "volstrekt normaal" vinden dat mensen met verschillende achtergronden met elkaar samenleven. Hij vroeg zich hardop af hoeveel generaties het duurt voordat iedereen daar zo over denkt. Voor hem is er "maar één soort mens", zei hij. "Maar iedereen is verschillend, gelukkig maar, en juist het erkennen van elkaars diversiteit kan ook een meerwaarde zijn", zei hij.

Iemand anders vertelde dat het steeds normaler lijkt te worden dat mensen op verjaardagen hun afkeer tegen andere groepen in de samenleving uiten en vroeg de koning hoe dat tij te keren is. "Door vaker te zeggen dat dat niet normaal is", reageerde de koning.