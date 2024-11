OSLO (ANP) - Koning Willem-Alexander noemt de onrust in Amsterdam van afgelopen week pijnlijk om te zien. "Natuurlijk doet het me heel veel en het doet me pijn om te zien wat er gebeurt in de straten van Amsterdam en dat mensen ook echt met fundamentele problemen te kampen hebben."

Dat zei hij donderdag in Oslo na afloop van zijn bezoek aan het stadhuis van de Noorse hoofdstad.