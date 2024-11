Disney profiteert van succes Inside Out 2 en Deadpool & Wolverine

BURBANK (ANP/BLOOMBERG) - Media- en entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal onder meer geprofiteerd van het succes van de films Inside Out 2 en Deadpool & Wolverine. Die droegen flink bij aan de prestaties van het bedrijf, dat zijn gebroken boekjaar afsluit met een hogere omzet en winst.

Walt Disney boekte een kwartaalomzet van 22,6 miljard dollar, omgerekend ruim 21 miljard euro, 6 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De kwartaalwinst voor aftrek van belastingen kwam uit op 948 miljoen dollar, 6 procent lager dan in 2023. Over het hele gebroken boekjaar viel de winst wel hoger uit. Die steeg met 59 procent tot 7,5 miljard dollar op een omzet van ruim 91 miljard dollar.

De omzet van de entertainmentdivisie, waarin ook de opbrengsten van films worden meegenomen, steeg het afgelopen kwartaal met 14 procent tot 10,8 miljard dollar. De operationele winst van deze divisie verviervoudigde zelfs bijna, tot ruim 1 miljard dollar, terwijl deze winst binnen andere divisies daalde.