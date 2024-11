Faber bezorgd: meer opvangplekken nodig voor jonge asielzoekers

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet roept gemeenten "met klem" op om bestaande opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) te behouden en nieuwe plekken te realiseren. Er is al lang veel te weinig opvang voor deze jonge asielzoekers en statushouders. Dat "is reden tot grote zorg", omdat het om een kwetsbare groep gaat, schrijft asielminister Marjolein Faber mede namens collega Mona Keijzer van Volkshuisvesting in een brief aan de commissarissen van de Koning, provincies, gemeenten en corporaties.

Voor de amv's zijn speciale opvanglocaties nodig, waar in ieder geval begeleiding aanwezig is. Meestal gaat het om kleinschaliger opvang. Voor amv's met een verblijfsvergunning zijn ongeveer 3000 plekken nodig tot 1 juli volgend jaar, zo is de schatting van het Nidos, dat samen met het COA de opvang regelt voor jonge mensen. Maar op dit moment zijn er in de kleinschalige opvang 1720 plekken beschikbaar voor deze groep. Het Nidos denkt voor de tweede helft van 2025 nog meer passende opvangplekken voor jongeren nodig te hebben, namelijk 3500.