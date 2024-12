Koning Willem-Alexander nu ook in gesprek met moslimorganisatie

DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander heeft woensdag gesproken met Muhsin Köktaş, de voorzitter van Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Het gesprek op Paleis Huis ten Bosch ging vermoedelijk over het geweld in Amsterdam rondom de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. De koning sprak op 14 november ook al met Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding.

CMO is een samenwerkingsverband van islamitische organisaties in Nederland dat de belangen van moslims bij de Nederlandse overheid en politiek behartigt. In totaal zijn 380 moskeeën en 10 moskeekoepels bij de organisatie aangesloten. De organisatie gaat regelmatig in gesprek met ministeries over vraagstukken rond de islam en de positie van moslims.

De koning zei eerder dat de onrust in Amsterdam hem pijn deed, maar ook dat hij er op dat moment niet genoeg vanaf wist om een inhoudelijk antwoord te geven. Hij wilde in Nederland graag "horen wat er aan de hand is". Op sociale media liet het koningspaar weten: "Joden moeten zich veilig kunnen voelen in Nederland, overal en altijd. Wij slaan onze armen om hen heen en laten hen niet los."