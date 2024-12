Schaatskampioene Joy Beune staat naakt in kerstnummer van Playboy

Joy Beune staat naakt in het decembernummer van Playboy. Dat heeft het blad woensdag bekendgemaakt. De 25-jarige Beune is de eerste wereldkampioene ooit in het blootblad en de eerste schaatsster sinds Tonny de Jong in 2002.

De topschaatsster, die afgelopen weekend nog twee keer zilver won op de wereldbeker in Peking, heeft volgens het blad "in winterse sferen" geposeerd. Beune werd al in april benaderd voor de decembershoot.

"Ik moest erover nadenken, maar wist ook snel: Playboy is next level", zegt Beune. Zij besprak het aanbod met haar vriend, langebaanschaatser Kjeld Nuis. "Kjeld zei meteen: moet je doen! Hoe cool, hoe stoer! Als je het later terugziet, heb je het toch maar gedaan."

Beune was van begin tot eind betrokken bij de fotoshoot. "Van tevoren had ik vier verschillende moodboards gezien", zegt ze. "Twee vond ik supergaaf, die hebben we gecombineerd in een soort decor van ijs." Zij voelde zich naar eigen zeggen erg op haar gemak: "Best wel gaaf dat een schaatsster ook zo op de foto kan staan."

De foto's zijn gemaakt door Amanda Elise K., die eerder Jaimie Vaes vastlegde voor het blootblad.