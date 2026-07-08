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Koningin Máxima opent WorldPride in Amsterdam

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 13:44
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AMSTERDAM (ANP) - Koningin Máxima opent op 25 juli WorldPride in het Vondelpark in Amsterdam, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gemeld. De hoofdstad is voor de eerste keer gaststad van het evenement.
WorldPride 2026 vindt plaats van 25 juli tot en met 8 augustus. Het programma omvat onder meer een Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark, een botenparade op de grachten, het UNITY Concert op het Museumplein en de Human Rights Conference op de Nieuwmarkt.
Amsterdam is gekozen als locatie voor deze WorldPride omdat het 25 jaar geleden is dat daar het eerste huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht werd gesloten. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam opent woensdagavond de expositie Queer Amsterdam, de roze stad waarin vier eeuwen queer geschiedenis in de hoofdstad wordt gememoreerd.
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