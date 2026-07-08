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Le Pen op campagnepad toegejuicht en uitgejouwd

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 13:46
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LE FLÈCHE (ANP/RTR) - De Franse uiterst rechtse politica Marine Le Pen is woensdag toegejuicht en uitgejouwd bij aanvang van haar campagne om president te worden. In de Franse plaats La Flèche riepen tegenstanders dat ze naar de gevangenis moest, terwijl aanhangers leuzen als "Marine, president" scandeerden.
Le Pen had dinsdag duidelijk gemaakt dat ze ondanks haar veroordeling voor gesjoemel met EU-geld weer meedoet aan de presidentsverkiezingen. Ze trok een dag later met haar vertrouweling Jordan Bardella naar La Flèche, een traditioneel linkse gemeente die tegenwoordig een jonge burgemeester heeft van haar partij Rassemblement National. Daar nam de politica selfies met fans en stond ze de pers te woord.
Haar team heeft ook een campagnesite online gezet met de slogan "Pour la France, la Renaissance" (voor Frankrijk, de Renaissance). Le Pen legde in La Flèche uit dat ze daarmee bedoelt dat ze verbetering wil op terreinen als onderwijs en veiligheid en meer controle over de grenzen.
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