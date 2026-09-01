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Koningspaar met prinsessen Beatrix en Amalia naar uitvaart Harald

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 16:51
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DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en prinses Amalia gaan volgende week woensdag naar de uitvaart van koning Harald van Noorwegen. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag bekend.
Vanwege de uitvaart komen de geplande werkzaamheden van de koning en koningin die dag te vervallen, meldt de RVD. De koning zou het Rathenau Instituut in Den Haag bezoeken en koningin Máxima zou in Hilversum een beweging voor onderwijsprofessionals lanceren.
De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald vindt plaats op 9 september in de kathedraal van Oslo. Eerder werd al bekend dat onder anderen het Deense en het Belgische koningspaar en het kroonprinselijk paar van Japan de uitvaartplechtigheden bijwonen.
De Oranjes onderhouden nauwe banden met de Noorse koninklijke familie. Zo was koning Harald peetoom van de in 2013 overleden prins Friso.
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