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Jetten: forse handreikingen aan oppositie in begroting

Politiek
door Peter Janssen
maandag, 31 augustus 2026 om 21:02
bijgewerkt om maandag, 31 augustus 2026 om 21:08
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De coalitie doet "een aantal forse handreikingen" aan de oppositie, zei premier Rob Jetten nadat de begroting is goedgekeurd door het kabinet. Hij denkt zo steun van rechts tot links te kunnen vergaren in de Tweede Kamer.
Gevraagd naar wat dat precies betekende, zei Jetten dat "wij onze coalitieplannen op een aantal thema's echt aanpassen om daarmee de hand te reiken naar anderen". Inhoudelijk zei de minister-president niet wat er de afgelopen dagen is veranderd aan de begroting.
Financiënminister Eelco Heinen (VVD) zei dat hij geprobeerd heeft een begroting te maken waar tien partijen in de Tweede Kamer onderdelen van zullen herkennen. "Dat is echt een heel grote uitdaging geweest." Wat het kabinet aan welke partij heeft gegund, zei hij niet.
Sceptisch
PRO-leider Jesse Klaver was sceptisch over deze aanpak. In het programma Eva uitte hij zijn zorgen dat het kabinet op deze manier geen keuzes maakt. Dat er nog verder onderhandeld wordt, stemt ook andere oppositiepartijen ongerust. "De Troonrede lijkt hiermee al op voorhand achterhaald", schreef SGP-leider Chris Stoffer op X.
De onderhandelingen duurden een stuk langer dan vooraf gedacht, maar volgens Jetten "mag het af en toe ook schuren". Volgens hem is een kabinetsval niet ter sprake gekomen.
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