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Koolmees kreeg buikpijn van de invoering van de avondklok

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 15:50
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DEN HAAG (ANP) - Voormalig minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had "buikpijn" door de invoering van de avondklok op 23 januari 2021. Hij vreesde dat de maatregel tot polarisatie in de samenleving zou leiden en dat mensen zouden denken aan de bezettingsperiode onder nazi-Duitsland, toen er ook een avondklok was.
"Het was een ernstig vrijheidsbeperkende maatregel", zei Koolmees. De avondklok was een makkelijk uit te leggen maatregel, volgens Koolmees, maar hij twijfelde over de legitimiteit.
Daarom werd in het kabinet besproken hoe effectief het was, aangezien alles al dicht was. Hij noemde het invoeren dan ook "een duivels dilemma".
Maandenlange discussie
Aan het invoeren gingen drie maanden aan discussie vooraf, zei Koolmees. "Uiteindelijk was het toch proportioneel, want volgens wetenschappers zou het een groot effect hebben op de verspreiding van het coronavirus."
De avondklok werd uiteindelijk vijf keer verlengd en duurde tot en met 28 april 2021.
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