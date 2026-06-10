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Tennisser Griekspoor te sterk voor Van de Zandschulp in Rosmalen

Sport
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 15:44
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ROSMALEN (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich ten koste van Botic van de Zandschulp geplaatst voor de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen. Griekspoor won het duel tussen de twee beste spelers van Nederland met 6-2 6-7 (2) 6-4. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege de regen bij een 2-0-voorsprong in de derde set in het voordeel van Griekspoor.
De mondiale nummer 41 treft in de tweede ronde de Chinees Zhang Zhizhen. Griekspoor (29) en Van de Zandschulp (30) bereikten maandag al als duo de tweede ronde van het dubbelspel in Rosmalen.
Griekspoor had dinsdag de eerste set gewonnen dankzij twee late breaks. Na een slordige tweede set trok Van de Zandschulp de stand gelijk in de tiebreak. De voorsprong van Griekspoor in de derde set kwam na de hervatting niet meer in gevaar. Hij wist op 5-3 twee matchpoints niet te benutten, maar verzekerde zich van de winst op eigen service.
Griekspoor ging onlangs in de eerste ronde van Roland Garros onderuit tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. De vroege uitschakeling kostte hem acht plaatsen op de wereldranglijst.
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