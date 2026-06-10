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VS en bondgenoten veroordelen samenzweringen van Iraanse garde

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 15:52
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WASHINGTON (ANP) - De VS hebben samen met bondgenoten, inclusief Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland, vermeende samenzweringen veroordeeld van een speciale buitenlandbrigade van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). Het gaat in de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS om de Quds Force die in Europa, Noord-Amerika en Australië ook dodelijke acties zou beramen.
Daarbij wordt volgens Washington met criminelen samengewerkt. Doelwit zouden Amerikaanse en Israëlische belangen, Joodse instellingen en Iraanse dissidenten zijn. In de verklaring van 22 landen worden de veronderstelde samenzweringen veroordeeld en wordt geëist dat Iran hier nu mee ophoudt.
In de verklaring wordt de geheimzinnige beweging Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya genoemd (de islamitische beweging van de metgezellen van de rechtvaardigen). Die is dit jaar plotseling opgedoken op sociale media en claimt brandstichtingen in onder meer Amsterdam, Londen, Luik en Rotterdam.
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