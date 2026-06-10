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Koolmees: spanningen in kabinet tijdens tweede coronagolf

Samenleving
door Redactie
woensdag, 10 juni 2026 om 15:38
bijgewerkt om woensdag, 10 juni 2026 om 15:42
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Tijdens de tweede golf van coronabesmettingen in het najaar van 2020 begonnen de spanningen in het kabinet, zei oud-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. Volgens hem zijn er "vast en zeker lelijke woorden gebruikt", maar kwam het kabinet altijd tot beleid dat door iedereen gedragen werd.
"In de tweede golf kwam er discussie over de aanpak en de maatregelen die moesten worden genomen", aldus Koolmees. "Maar daar was het overleg in het Catshuis ook voor bedoeld", verwees de oud-minister naar informele overleggen tussen een aantal betrokken ministers. "De vertrouwelijkheid van het Catshuis zorgde ervoor dat je van je hart geen moordkuil hoefde te maken."
Het botste volgens Koolmees tussen ministers die het belang van de zorg benadrukten en ministers die keken naar andere belangen. Maar: "Als we zagen dat de situatie slechter werd, was er ook geen discussie over dat we maatregelen moesten nemen om het virus in te dammen."
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