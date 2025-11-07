Koop je eigen whiskyvat van Hooghoudt voor een prikkie: 250 liter voor 500 euro

Altijd al gedroomd van een eigen whiskyvat? Nu kan het. Na 137 jaar verlaat drankenmaker Hooghoudt zijn vertrouwde Groningen , en dat betekent dat de volledige inboedel onder de hamer gaat; inclusief zo'n 600 vaten vol met single grain whisky.

De vaten bevatten 250 of 500 liter en worden geveild via Troostwijk Auctions. Bieden kan al vanaf 500 euro per vat. Wie de geur van gerijpte whisky alvast wil opsnuiven, kan vrijdag terecht in Veendam, waar geïnteresseerden de vaten kunnen bezichtigen.

Adder onder het glas

Er zit wel een addertje onder het glas: je hebt een AGP-vergunning nodig, want er is toestemming nodig om deze accijnsgoederen te stallen. “Iemand moet dus goedkeuring hebben om zulke vaten op te slaan”, meldt de veilingorganisatie. Maar er is vast wel iemand in je omgeving die een AGP-vergunning heeft, of iemand kent met een zo’n vergunning. En anders kun je altijd nog een oproepje plaatsen op Reddit.

Goed verhaal

Een vat van 250 liter whisky in eigen bezit: hoe mooi is dat. Daar kun je mee aankomen op een huisfeestje.