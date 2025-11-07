Oud-presentatrice Viola Holt (76) overleden

Voormalig presentatrice en tv-persoonlijkheid Viola Holt is overleden. Ze stierf donderdagavond op 76-jarige leeftijd in haar woonplaats Muiderberg, heeft haar familie aan het ANP bekendgemaakt. Holt vierde haar grootste successen in de jaren 90 met het middagprogramma 5 Uur Show voor RTL 4.

Holt maakte in 1968 haar debuut op de Nederlandse televisie als omroepster bij de AVRO. Na een korte tijd bij de VPRO werkte ze lange tijd voor de NOS, waar ze naast omroepster ook programma's mocht presenteren. Daarna stapte ze over naar de TROS.

Eind jaren 80 leek Holts tv-carrière voorbij, maar met de komst van RTL kreeg ze een nieuwe kans. Ze werd het gezicht van TV Romantica, een nachtelijke talkshow over liefde en seks, en vormde samen met Dieuwertje Blok en Marc Postelmans het eerste presentatieteam van de 5 Uur Show. Holt zou het middagprogramma tien jaar blijven presenteren. In 1998 viel het doek, waarna Holt nog een seizoen van Klasgenoten maakte.

Diverse realityprogramma's

De laatste jaren was Holt minder vaak op tv te zien. Wel deed ze mee aan diverse realityprogramma's zoals Hotel Big Brother, Bobo's in the Bush, Ranking the Stars en Project Rembrandt. Ook presenteerde ze voor regiozender RNN7 en had ze op Tien een eigen realityserie met Bonnie St. Claire.

In 1984 stond Holt op de cover van Playboy. Die editie is nog steeds het bestverkochte nummer ooit van het blootblad.