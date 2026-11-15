Je gaat bijna nooit naar de dokter. Daarom koos je dit jaar bewust voor het maximale eigen risico van €885: je neemt meer risico en betaalt minder premie. Voor 2027 pakt die keuze slechter uit dan je zou verwachten.

Bij het hoogste eigen risico gaat de laagste premie met €16,55 per maand omhoog, van €125,40 naar €141,95. Dat blijkt uit een vergelijking van Poliswijzer.nl . Volgens de vergelijker komt dat bij de goedkoopste polis neer op bijna 200 euro per jaar.

Bijna drie keer zoveel erbij als bij het verplichte eigen risico

Houd je alleen het verplichte eigen risico, dan valt de stijging van de laagste premie veel lager uit. VinkVink was in 2026 met €142,40 per maand de goedkoopste polis en kost in 2027 €148,40. Daar komt dus €6 per maand bij, tegen €16,55 bij het maximale eigen risico. Poliswijzer spreekt van een stijging die bijna drie keer zo hard gaat.

Het maximale eigen risico zelf gaat ook omhoog. Het verplichte deel stijgt van €385 naar €400. Het vrijwillige deel blijft hooguit €500, waardoor je in totaal op €900 kunt uitkomen.

Een jaar geleden zag het er heel anders uit. Poliswijzer-expert Jorn Alders zei toen dat de laagste premies bij €885 eigen risico in 2026 zelfs onder die van 2025 lagen, „waardoor een hoog eigen risico voor veel verzekerden weer een aantrekkelijke keuze wordt.”

De goedkoopste polissen van vorig jaar leveren dubbel in

In 2026 kostten Univé Zorg Select, VGZbewuzt Basis en UnitedConsumers Bewuste Keuze alle drie €125,40 bij het maximale eigen risico. Ze horen allemaal bij VGZ. Bij deze polissen stapelen twee dingen zich op. De basispremie stijgt €18 per maand, van €147,40 naar €165,40. En de korting voor het hoogste eigen risico zakt volgens Poliswijzer van €22 naar €20,50.

Zo ziet dat er voor een verzekerde bij VGZbewuzt met het maximale eigen risico uit:

2026: €125,40 per maand, €1.504,80 per jaar

2027: €144,90 per maand, €1.738,80 per jaar

Verschil: €19,50 per maand, €234 per jaar

Wie bij dezelfde polis het verplichte eigen risico houdt, betaalt €18 per maand meer: €1,50 minder stijging

Deze drie zijn bij €900 eigen risico niet langer het goedkoopst. Volgens Zorgkiezer delen ze nu de vijfde plek. Wie de goedkoopste polis van 2027 wil weten, vindt die in ons eerdere stuk Tot €649 per jaar verschil: zo groot is het premiegat tussen zorgverzekeringen in 2027.

De korting hangt helemaal af van je verzekeraar

Over de hele markt verandert er weinig aan de korting. Poliswijzer becijferde voor het hoogste eigen risico een gemiddelde van €16,36 per maand, tegen €15,98 in 2026. Tussen verzekeraars zit wel veel verschil: van €5 per maand bij VinkVink en Nationale-Nederlanden Zorg Voordelig tot €25 bij Aevitae Natura Select.

Een lage premie zegt dus niet automatisch iets over de korting die je krijgt.

Loont €900 eigen risico nog?

Reken het na met VGZbewuzt Basis. Bij €400 eigen risico kost die €165,40 per maand, bij €900 €144,90. Over een jaar is dat €246 korting, terwijl je tot €500 meer zelf betaalt. Kom je met je zorgkosten boven ongeveer €646, dan ben je met het hoge eigen risico duurder uit. Gaat het helemaal mis, dan betaal je per saldo €254 meer.

Een vrijwillig eigen risico loont volgens Zorgkiezer alleen als je weinig zorg gebruikt die onder het eigen risico valt. Denk aan medicijnen, bloedonderzoek en zorg in het ziekenhuis. Verwacht je een operatie of gebruik je vaste medicijnen? Ga dan terug naar €400.

Wil je bij het hoge eigen risico blijven? Kijk dan naar de korting en niet alleen naar de premie. Let er ook op dat polissen verschillen in welke zorgverleners ze gecontracteerd hebben. Bij VGZbewuzt kun je volgens Zorgverzekeringbesparen vanaf 15 november een polis voor 2027 afsluiten.