Korpschef Janny Knol noemt schietpartijen Rotterdam 'absurd'

HILVERSUM (ANP) - "Absurd", zo noemde korpschef Janny Knol vrijdag op NPO Radio 1 de gebeurtenissen in Rotterdam. Een 24-jarige man wordt ervan verdacht de afgelopen weken drie mannen op straat te hebben neergeschoten. Alle drie de mannen overleden aan hun verwondingen.

In een interview bij het programma De Nieuws BV kreeg Knol de vraag hoe zij naar de zaak kijkt als politiebaas. "Dit is echt absurd", zei ze erover. Daarbij noemde ze het feit dat de politie donderdagavond het advies aan wijkbewoners gaf om buiten alert te zijn en niet alleen op afgelegen plekken te komen. "Dat is echt zo on-Nederlands. Wat dat betreft, is dit echt wel een bijzondere situatie."

Tientallen rechercheurs deden onderzoek in de zaak. Knol herhaalde de woorden van de Rotterdamse politiechef en zei dat er op dit moment nog heel weinig te zeggen valt over de toedracht en over de verbanden tussen de drie schietpartijen.