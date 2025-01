Aantal caravans en campers stijgt naar nieuw record

Het aantal caravans en campers in Nederland is in 2024 gestegen naar een nieuw record. Op 1 januari stonden ruim 623.000 caravans en campers geregistreerd, melden brancheorganisaties BOVAG en KCI. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 612.000.

Vorig jaar werden iets minder dan 2500 nieuwe campers verkocht, een stijging van bijna 11 procent. De voertuigen zijn al jaren populair. In ruim acht jaar tijd is het aantal in Nederland geregistreerde campers verdubbeld tot meer dan 200.000.

Dat ging lange tijd ten koste van de caravan, maar sinds corona is ook dat kampeermiddel weer bezig aan een opmars. In 2024 steeg de verkoop van nieuwe caravans met 6 procent tot bijna 7200. Ook het aantal verkochte tweedehands caravans nam iets toe (plus 0,2 procent tot bijna 16.000).

"Sinds corona is kamperen in alle vormen zeer populair en dat betekent dat ook de caravan herontdekt is. We zien klanten van jong tot oud. Oude caravans worden opgeknapt en krijgen een nieuw leven, daar waar ze vroeger werden gesloopt of geëxporteerd", zegt Rolf Reinders, voorzitter van BOVAG Caravan- en Camperbedrijven, in een verklaring.