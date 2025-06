Krant: afscheidsbrief gevonden in huis schutter in Graz

GRAZ (ANP) - De politie heeft een afscheidsbrief gevonden in het huis van de schutter die dinsdag negen anderen doodschoot in een middelbare school in Graz, schrijft de krant Kronen Zeitung. De dader, een 21-jarige man, overleefde het drama zelf ook niet. Zeer waarschijnlijk pleegde hij zelfmoord.

De politie heeft het nieuws over de afscheidsbrief nog niet bevestigd. In een persconferentie eerder op dinsdag maakte de politie bekend dat de dader een oud-leerling van de school was die nooit een diploma heeft gehaald. Het onderzoek naar het motief van de schutter loopt nog.