Tientallen arrestaties in LA om negeren avondklok

De politie van Los Angeles heeft tot dusver 25 arrestaties verricht voor het negeren van de avondklok in de stad. Dat meldt de LA Times.

Burgemeester Karen Bass voerde de avondklok dinsdag in om de rust in de stad te laten terugkeren na dagen van aanhoudende demonstraties tegen de aanhoudingen van immigratiedienst ICE. Die maatregel lijkt effect te hebben, stelt de LA Times vast. De krant spreekt van "de rustigste avond in dagen". Voor inwoners is het verboden zich tussen 20.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's ochtends op te houden bij onder meer het stadhuis en het hoofdbureau van de politie. De politie kondigde eerder op X aan dat er "massa-arrestaties" aan zaten te komen, omdat groepen mensen het verbod toch negeerden.

ICE heeft intussen zijn werkgebied uitgebreid naar gemeenten rondom LA. Het oppakken van vreemdelingen door de immigratiedienst leidt al dagenlang tot protesten in de stad, die overigens overwegend vreedzaam verlopen.