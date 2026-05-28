Amerikaan claimt recordsnelle beklimming van Mount Everest

door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 14:27
KATHMANDU (ANP/AFP) - De Amerikaan Tyler Andrews claimt in recordtijd de top van de Mount Everest te hebben bereikt. De beklimming van de bijna 8849 meter hoge berg duurde slechts 9 uur en 55 minuten, aldus zijn team.
De Nepalees Lhakpa Gelu Sherpa was sinds 2003 de snelste persoon met een tijd van 10 uur en 56 minuten. Beide mannen gebruikten extra zuurstof bij hun beklimming. De Nepalese autoriteiten moeten het nieuwe record nog verifiëren.
Andrews, die ook ultraloper is, vertrok woensdagavond en kwam volgens zijn team donderdag vlak voor zonsopgang aan op het hoogste punt van de Mount Everest. Zijn heen- en terugreis duurde in totaal 16 uur en 32 minuten, wat eveneens een record zou zijn.
Het team van Asian Trekking meldt dat Andrews een solobeklimming deed. Gidsen zorgden voor extra zuurstof, voedsel en water, terwijl ze Andrews' klim volgden. De beklimming was via gps live te volgen via Andrews' website en ook op zijn Instagram-account werden updates gedeeld.
