Krant: Pentagon werkt aan maatregelen tegen lekken

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 18:26
anp011025200 1
WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Defensie werkt aan nieuwe maatregelen om het lekken van informatie tegen te gaan. Duizenden militairen en civiele medewerkers moeten mogelijk geheimhoudingsverklaringen gaan tekenen, bericht de krant The Washington Post op basis van anonieme bronnen en documenten. Ook kan personeel te maken krijgen met willekeurige controles met een leugendetector.
Wie precies met dergelijke maatregelen te maken kan krijgen, is in gelekte documenten niet gedefinieerd. Dat doet vermoeden dat het gaat om iedereen van administratieve medewerkers tot generaals, schrijft de krant. De maatregelen zouden deel uitmaken van een strategie om personeel op te sporen dat onvoldoende loyaal is of informatie doorspeelt aan journalisten.
Het ministerie heeft nog niet gereageerd op het bericht. Toch klinkt er al kritiek van experts en oud-medewerkers, die erop wijzen dat het nu ook al verboden is om zonder toestemming bepaalde informatie te delen.
