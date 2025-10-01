Taakstraffen tot 60 uur voor geweld tegen politie in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De politierechter in Den Haag heeft woensdag taakstraffen tot zestig uur en voorwaardelijke celstraffen opgelegd aan verdachten van geweld tegen de politie. De rellen ontstonden na een demonstratie tegen het asielbeleid op zaterdag 20 september. Twee van de vijf verdachten die voor de politierechter verschenen, een 24-jarige man uit Warmond en een 30-jarige man uit Zoetermeer, werden vrijgesproken.

Willem F. uit Wormerveer (30) werd veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken voor het gooien van stenen naar de politie op het Malieveld en voor het uitschelden van agenten op het Plein.

Het OM eiste een celstraf van zes weken, waarvan drie weken voorwaardelijk, tegen de 18-jarige Kevin L. uit Sneek voor het gooien van een steen naar een politieauto. L. ontkende geweld te hebben gepleegd. Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak, maar de politierechter veroordeelde ook hem tot zestig uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. "Een stevige straf is op zijn plaats", zei de rechter, die daarbij meewoog dat L. zijn middelvinger had opgestoken naar agenten.

1500 euro betalen

De mannen uit Wormerveer en Sneek moeten van de rechter 1500 euro betalen aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven, als compensatie voor schade die bij de rellen is aangericht.

De laatste verdachte Kevin B. (24) uit Alkmaar werd veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur voor het schoppen tegen een fatbike bij het Centraal Station. Hij werd vrijgesproken van het gooien van stenen.

Dit was de tweede zitting. Vorige week legde de politierechter tijdens een snelrechtzitting naast taakstraffen ook celstraffen op.