Microsoft verhoogt prijs van duurste Xbox-abonnement flink

REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft heeft de prijs van het duurste Xbox-abonnement met de helft verhoogd. De prijs van een zogenoemde Xbox Game Pass Ultimate-abonnement stijgt van 20 naar 30 dollar per maand, ruim 25 euro.

Microsoft zegt tegelijk het gameaanbod voor klanten met zo'n abonnement uit te breiden tot meer dan vierhonderd spellen en de streamingkwaliteit te verbeteren. "Terwijl we Xbox Game Pass blijven ontwikkelen, richten we ons op het bieden van meer waarde, meer voordelen en meer geweldige games in elk abonnement", aldus het techconcern. De prijzen voor de andere abonnementssoorten zouden hetzelfde blijven.

Nu de verkopen van de Xbox afnemen, richt Microsoft zich minder op de gameconsole zelf en meer op de abonnementsdienst Game Pass. Microsofts overname van Activision Blizzard, bekend van Call of Duty en World of Warcraft, in 2023 werd gezien als een manier om meer nieuwe games aan de abonnementsdienst toe te voegen.

Game Pass telde vorig jaar 34 miljoen abonnees.