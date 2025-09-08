Campagne moet ouders helpen bij onlineveiligheid kinderen

DEN HAAG (ANP) - Een overheidscampagne moet ouders van kinderen tussen de 7 en 12 jaar helpen om met hun kinderen in gesprek te gaan over smartphonegebruik en onlineveiligheid. Volgens demissionair staatssecretaris Eddie van Marum (Digitalisering, BBB) is de campagne nodig, omdat ouders vaak denken dat ze niet voldoende kennis bezitten om hier een goed gesprek over te kunnen voeren.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt 59 procent van de ouders zich zorgen over de onlineveiligheid van hun kind. Daarbij heeft 66 procent van de ouders moeite om goede opvoedtips te vinden over smartphonegebruik en onlineveiligheid. Het ministerie stelt dat het beter is om het gesprek over smartphones al jong te voeren, zodat het onderwerp normaal wordt.

"De campagne moet ervoor zorgen dat ouders de urgentie voelen om afspraken te maken met hun kind wanneer deze de eerste smartphone krijgt. En ouders hierbij helpen door ze te voorzien van informatie en tips voor gezond en veilig smartphonegebruik", staat in een persbericht.

Geen sociale media

"Als overheid, en vooral als ouders, hebben we de verantwoordelijkheid onze kinderen daarvoor te beschermen, zonder hen alle leuke en leerzame ervaringen die de onlinewereld biedt te ontnemen", aldus Van Marum.

Het kabinet heeft onlangs aangeraden om kinderen jonger dan 15 jaar geen sociale media te geven. Verder adviseert het kabinet om kinderen voor groep 8 geen mobiele telefoon te geven en schermtijd voor kinderen onder de 2 jaar oud te minimaliseren.