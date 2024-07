Kremlin boos over weigering van Russische journalisten bij Spelen

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin vindt het "onacceptabel" dat Frankrijk sommige Russische journalisten geen toestemming geeft verslag te doen van de Olympische Spelen in Parijs. Een woordvoerder beschuldigt Frankrijk van het ondermijnen van de persvrijheid.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin maakte zondag bekend dat 4000 accreditatieverzoeken zijn afgewezen. Ongeveer honderd journalisten zijn niet geaccrediteerd door zorgen over spionage. Een aantal van hen komt uit Rusland en Belarus.

De beschuldiging van het Kremlin komt een dag na de veroordeling van de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich in Rusland. Hij is schuldig bevonden aan spionage en heeft zestien jaar celstraf gekregen. Vanuit het Westen klonk veel kritiek op deze zaak.

De relatie tussen Frankrijk en Rusland is sterk verslechterd sinds de Russische inval in Oekraïne dat door de regering in Parijs met wapens wordt gesteund.