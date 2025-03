Kremlin: druk op Zelensky nodig om tot vrede te komen

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Het Kremlin heeft de aanvaring tussen presidenten Donald Trump en Volodymyr Zelensky omschreven als ongekend. Een woordvoerder van de Russische regering zei na de confrontatie in het Witte Huis dat druk op Zelensky nodig is om vrede af te dwingen.

De ontmoeting tussen de leiders van Oekraïne en de Verenigde Staten escaleerde vorige week toen het ging over Amerikaanse pogingen een diplomatieke uitweg te vinden uit de oorlog. De Oekraïense president Zelensky waarschuwde zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump en diens vicepresident JD Vance daarop dat Rusland zich in het verleden niet aan afspraken heeft gehouden. Dat leidde tot een verhitte discussie waarin de Oekraïner het verwijt kreeg zich respectloos te gedragen tegenover de VS en een "derde wereldoorlog" te riskeren.

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov sprak maandag tegenover de pers over een "nogal ongekende" gebeurtenis. Hij zei dat Zelensky blijk gaf van "een totaal gebrek aan diplomatieke vaardigheden" en duidelijk heeft gemaakt geen vrede te willen. Volgens de woordvoerder moet Zelensky worden gedwongen zich anders op te stellen. "Iemand moet zorgen dat hij vrede wil. Als de Europeanen dat voor elkaar krijgen, alle lof voor hen."