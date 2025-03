Proces dodelijke mesaanval Erasmusbrug in najaar

SCHIPHOL (ANP) - De rechtbank Den Haag wil de strafzaak tegen de 22-jarige Ayoub M., verdacht van een dodelijke mesaanval bij de Erasmusbrug in Rotterdam, in oktober of november inhoudelijk behandelen. Dat bleek maandag tijdens een korte inleidende zitting in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.

M. was niet bij de zitting aanwezig, omdat hij griep had, aldus zijn advocaat.

Op 19 september stak M. aan de voet van de Erasmusbrug twee willekeurige slachtoffers neer. Een 32-jarige Rotterdammer overleed, een 33-jarige Zwitser raakte ernstig gewond. Omstanders overmeesterden M.

Gedragskundige observatie

Het OM beschouwt het geweld als een terroristische daad. M. zegt dat hij in een psychose verkeerde en geen terrorist is. Een deskundige rapporteert in april over de "ideologische duiding" van de verdachte. Justitie probeert het medische dossier van M. te krijgen, om vast te stellen of er sprake kan zijn geweest van een psychose. In april of mei gaat de man naar het Pieter Baan Centrum voor gedragskundige observatie.

De volgende inleidende zitting is in mei. De rechtbank Den Haag behandelt de zaak omdat enkele medewerkers van de rechtbank Rotterdam getuige waren van het geweld.