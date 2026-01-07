ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kremlin noemt inbeslagname tanker door VS in strijd met recht

Samenleving
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 16:54
anp070126179 1
MOSKOU (ANP/AFP) - Moskou heeft de inbeslagname door de VS van een olietanker die nabij IJsland voer onder Russische vlag sterk veroordeeld. Volgens het Kremlin heeft onder het maritiem recht "geen enkele staat het recht" zich te bemoeien met "vaartuigen die rechtmatig geregistreerd staan onder jurisdictie van andere staten". De Russische parlementariër Andrej Klisjas noemde de inbeslagname woensdag "regelrecht piraterij", aldus staatspersbureau Tass.
Eerder woensdag meldde de U.S. European Command op X dat de Marinera op bevel van een Amerikaanse federale rechtbank beslag had gelegd op het schip. Rusland zou sindsdien het contact met de Marinera, die sinds eind december tijdelijk onder Russische vlag voer en aanvankelijk Bella-1 heette, zijn verloren. Volgens de VS werd het schip in beslag genomen "op open zee, buiten de territoriale wateren van een staat".
loading

POPULAIR NIEUWS

43271ac2

Waarom gaat de hypotheekrente weer omhoog

156925607_m

6 schoonmaaktips van kamermeisjes in hotels

ANP-546516217

Dit ene knopje kan je redden als je vastzit in de sneeuw en andere rijtips

212131975_m

Nieuw soort tandpasta blokkeert bacterie die tandvlees sloopt

ANP-546506095

Als je vlucht niet gaat: 9 dingen die altijd in je koffer moeten

77db9cfd-eec0-4d61-8497-9ca83c8f9a28

Musks Grok bedient nu ook pedofielen

Loading