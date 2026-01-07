Kremlin noemt inbeslagname tanker door VS in strijd met recht

MOSKOU (ANP/AFP) - Moskou heeft de inbeslagname door de VS van een olietanker die nabij IJsland voer onder Russische vlag sterk veroordeeld. Volgens het Kremlin heeft onder het maritiem recht "geen enkele staat het recht" zich te bemoeien met "vaartuigen die rechtmatig geregistreerd staan onder jurisdictie van andere staten". De Russische parlementariër Andrej Klisjas noemde de inbeslagname woensdag "regelrecht piraterij", aldus staatspersbureau Tass.

Eerder woensdag meldde de U.S. European Command op X dat de Marinera op bevel van een Amerikaanse federale rechtbank beslag had gelegd op het schip. Rusland zou sindsdien het contact met de Marinera, die sinds eind december tijdelijk onder Russische vlag voer en aanvankelijk Bella-1 heette, zijn verloren. Volgens de VS werd het schip in beslag genomen "op open zee, buiten de territoriale wateren van een staat".