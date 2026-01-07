ECONOMIE
KLM zet vlucht naar Heathrow in voor 318 gestrande reizigers

Economie
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 16:27
SCHIPHOL (ANP) - KLM zet woensdag een extra vlucht in om passagiers naar Londen Heathrow te brengen. De vlucht is bedoeld om 318 op Schiphol gestrande reizigers naar hun eindbestemming te brengen. Daarna vliegt het toestel terug met reizigers die naar Amsterdam moeten.
"KLM heeft ervoor gekozen om prioriteit te geven aan reizigers die op Schiphol vastzitten", zegt een woordvoerdster desgevraagd. "Veel van hen hadden Londen Heathrow als eindbestemming." Er zitten dan volgens haar ook geen Nederlanders aan boord die een reis naar het Verenigd Koninkrijk hadden gepland.
De afgelopen dagen brachten veel gestrande reizigers de nacht door in de terminals van de luchthaven. Van dinsdag op woensdag waren dat ruim duizend mensen.
Het is niet bekend of er nog meer vluchten worden ingezet om gestrande reizigers naar hun eindbestemming te brengen.
