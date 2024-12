Kremlin ontkent aanvraag scheiding door vrouw Assad

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin ontkent dat de vrouw van de gevallen Syrische dictator Bashar al-Assad een echtscheiding wil. Daarmee reageert het op berichten in Turkse en Arabische media van zondag waarin staat dat Asma een scheiding heeft aangevraagd en Rusland wil verlaten.

Assad en de in Londen geboren Asma zijn sinds 2000 getrouwd en hebben drie kinderen. Ze zijn nu in Moskou. Een woordvoerder van het Kremlin ontkent ook berichten die suggereren dat Assad in Moskou wordt vastgehouden en dat zijn eigendommen in beslag zijn genomen.

Assad vluchtte begin deze maand naar Moskou, na een bliksemoffensief van de groepering Hayat Tahrir al-Sham. Zijn gezin was toen al in de Russische hoofdstad, zeggen bronnen. Assad vertrok naar eigen zeggen onder dwang van Rusland, dat een bondgenoot is van Assad. De Russische president Vladimir Poetin heeft de familie asiel verleend.