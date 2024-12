Aandeel Chinese automakers in EU-verkopen daalt door heffingen

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - Het aandeel van Chinese autofabrikanten in de verkopen van elektrische voertuigen op de Europese markt is in november afgenomen tot het laagste niveau in acht maanden. De daling volgt op de hogere importtarieven voor in China gemaakte elektrische auto's, die eind oktober door de Europese Unie werden ingevoerd.

Chinese fabrikanten zoals BYD en SAIC Motor, de eigenaar van het Britse sportwagenmerk MG, waren in november goed voor 7,4 procent van de registraties van nieuwe elektrische voertuigen in de EU. Dat is een daling ten opzichte van de 8,2 procent in oktober en het laagste niveau sinds maart, meldt marktonderzoeker Dataforce.

De EU legde de extra tarieven van tot 35 procent op, nadat uit onderzoek bleek dat de Chinese staatssteun leidde tot een oneerlijk concurrentievoordeel voor de Chinese automakers ten opzichte van hun Europese branchegenoten. Maandenlange gesprekken konden het handelsgeschil tussen de EU en China niet oplossen, waardoor Brussel de nieuwe tarieven toevoegde aan een al bestaande invoerheffing van 10 procent op in China gemaakte elektrische auto's.