Kremlin: raketaanval is represaille voor aanval verblijf Poetin

De grootschalige nachtelijke aanval op Oekraïne is een represaille voor de vermeende Oekraïense aanval op een buitenverblijf van president Vladimir Poetin eind december. Dat stelt het Kremlin. Volgens Moskou werd bij de aanval onder meer de moderne, hypersonische Oresjnik-raket ingezet. Doelwit van de aanval waren onder andere de energie-infrastructuur en plekken waar drones werden geproduceerd.

Moskou beweerde eind december dat Oekraïne had geprobeerd met 91 drones een buitenverblijf van Poetin in Novgorod aan te vallen. Die claim werd direct door Kyiv ontkend. Hoewel Rusland aanvankelijk geen bewijs wilde leveren voor de bewering, kwam het later op de proppen met een video van vermeende droneresten. Die zouden te herleiden zijn tot de aanslag die het Kremlin zei te hebben afgeslagen. Wereldwijd klonk veel kritiek op de aantijging. Onder meer Europese leiders veroordeelden de onbewezen claim. Later spraken ook de VS hun twijfel uit over de waarachtigheid daarvan.