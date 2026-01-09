CNV: veel werknemers voelen zich onveilig op de weg door sneeuw

UTRECHT (ANP) - Door de sneeuwval voelt vier op de tien werkende Nederlanders zich deze week onveilig tijdens hun reis van en naar het werk. Dat blijkt uit een peiling van vakbond CNV onder bijna 2200 respondenten. Een vijfde van hen geeft aan dat de werkgever daar geen begrip voor heeft.

Door de gladheid is het merendeel van de ondervraagden minstens een half uur langer dan normaal onderweg. Een derde geeft aan dat het reizen in de sneeuw hen uitput. Volgens CNV zou het fijn zijn als werkgevers werktijden aanpassen zodat mensen bijvoorbeeld met daglicht kunnen reizen. Twee derde van de werkgevers zou deze maatregelen niet treffen.

60 procent van de werknemers kan niet thuiswerken en moet dus de weg op. Van de mensen die dat wél kunnen, is afgelopen week bijna de helft alsnog een keer naar kantoor gegaan. "Opvallend", vindt voorzitter Piet Fortuin. "Zeker omdat Rijkswaterstaat een duidelijke oproep heeft gedaan om thuis te werken."