Kremlin: snel ontmoeting tussen Poetin en Trump

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Het Kremlin zegt dat er snel een ontmoeting moet komen tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump, een dag na een anderhalf uur durend telefoongesprek tussen de twee. Het moet dan niet alleen gaan over de oorlog in Oekraïne, maar ook over de veiligheid in Europa, aldus een woordvoerder.

Trump zei woensdag dat hij met Poetin had afgesproken om "onmiddellijk" onderhandelingen over de oorlog in Oekraïne te beginnen. Dit gesprek was het eerste directe contact tussen de Amerikaanse en Russische leiders in drie jaar. Volgens de Kremlinwoordvoerder willen Rusland en de VS graag een manier vinden om de oorlog te beëindigen. Trump en Poetin hebben volgens hem veel met elkaar te bespreken.

De woordvoerder zei ook dat het nog te vroeg is om te zeggen wanneer de twee leiders elkaar in het echt ontmoeten voor een bilateraal overleg. Daar worden volgens hem voorbereidingen voor getroffen. Trump sprak woensdag de verwachting uit dat hij Poetin in Saudi-Arabië gaat zien.