Kremlin vergelijkt protesten Georgië met revolutie Oekraïne 2004

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Het Kremlin heeft de golf aan pro-Europese protesten in Georgië vergeleken met de Oranjerevolutie van twintig jaar geleden in Oekraïne. Toen gingen Oekraïners maandenlang de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen na de omstreden winst van Viktor Janoekovytsj. Zij slaagden in hun opzet en de oppositiekandidaat won de nieuwe verkiezingen.

Volgens Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov proberen de Georgische demonstranten nu een soortgelijk scenario uit te laten komen, maar overtreden ze daarbij de wet door de politie aan te vallen. De afgelopen vier nachten is het tot confrontaties tussen politie en demonstranten gekomen en heeft de politie onder meer traangas en een waterkanon ingezet. Peskov zegt dat de Georgische regering probeert de situatie te stabiliseren en de rust te laten terugkeren.

De Georgische oppositie beschuldigt de regering ervan toenadering te zoeken tot Rusland en juist opzettelijk de band met het Westen af te breken. Eind oktober won de regeringspartij Georgische Droom de verkiezingen, maar volgens de oppositie is daarbij gefraudeerd.

Ook Janoekovytsj, die in 2004 door de Oekraïners aan de kant werd geschoven, had goede banden met het Kremlin.