Kremlin: verwacht geen wonderen van overleg met Oekraïne

MOSKOU (ANP/AFP) - Het Kremlin tempert de verwachtingen van de vredesgesprekken met Oekraïne, woensdag in Istanbul. Er zijn geen "wonderbaarlijke doorbraken" te verwachten, zei woordvoerder Dmitri Peskov. Wie Rusland stuurt en wanneer het land wel stappen voorziet, is onduidelijk.

Het gaat om de derde gespreksronde tussen de twee landen. Oekraïne stuurt de belangrijke veiligheidsadviseur Roestem Oemjerov, bijgestaan door vertegenwoordigers van de inlichtingendienst en de regering.

"Oekraïne is klaar om zo productief mogelijk te werken aan afspraken over de vrijlating van onze mensen die gevangen zijn gezet en de terugkeer van ontvoerde kinderen, aan een einde aan het doden en aan de voorbereidingen voor een ontmoeting tussen de leiders gericht op het daadwerkelijk beëindigen van deze oorlog", schreef Zelensky in een bericht op X. "Ons standpunt is volledig transparant. Oekraïne heeft deze oorlog nooit gewild en Rusland moet een einde maken aan de oorlog die het is begonnen."