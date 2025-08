Kremlin vraagt om terughoudendheid in nucleaire dreigingen

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Het Kremlin heeft opgeroepen om terughoudend te zijn met nucleaire dreigementen. Woordvoerder Dmitri Peskov reageert daarmee op de nucleaire onderzeeërs die de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag richting Rusland heeft gestuurd.

Trump stuurde de onderzeeërs juist als reactie op de woorden van de Russische oud-president Dmitri Medvedev. Die zinspeelt geregeld op nucleaire escalatie en had Trump er via sociale media aan herinnerd dat Rusland ook over kernwapens beschikt.

Trump sprak van "zeer provocerende uitspraken" van Medvedev en zei dat hij de onderzeeërs dichter naar Rusland stuurde. Hij verduidelijkte niet of het ging om onderzeeërs die varen op nucleaire energie of die nucleaire wapens aan boord hebben.

"Wij denken dat iedereen heel, heel voorzichtig moet zijn in de nucleaire retoriek", reageerde Peskov. De woordvoerder probeerde wel het belang van Trumps beslissing af te zwakken door te zeggen dat de onderzeeërs toch al gevechtsklaar waren.