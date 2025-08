Waarschuwingsborden op Utrechtse Heuvelrug om wolf: mijd het bos

LEUSDEN (ANP) - Langs diverse wegen op de Utrechtse Heuvelrug zijn borden geplaatst met de oproep om niet de bossen in te gaan. Op tekstkarren staat de boodschap 'mijd bos Utrechtse Heuvelrug', met een verwijzing naar de website van de provincie Utrecht voor meer informatie. De provincie en de gemeenten Leusden, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en Zeist willen bezoekers daarmee waarschuwen voor een wolf.

Vorige week werd in het bos bij de Pyramide van Austerlitz een 6-jarig kind gebeten, vermoedelijk door een wolf. DNA-onderzoek moet dat nog uitwijzen. Volgens de Zoogdiervereniging gaat het hoogstwaarschijnlijk om de 'probleemwolf' met codenaam GW3237m, die bekendstaat als Bram. De provincie wil dit dier afschieten, omdat Bram eerder mensen heeft gebeten. De wolf, die welpen heeft, loopt nog rond in de bossen.

De provincie, gemeenten en landschapsbeheerders publiceerden vrijdagavond een gezamenlijke oproep om weg te blijven uit de bos- en natuurterreinen en landgoederen tussen de A12 en A28, omdat de wolf "afwijkend en zorgwekkend" gedrag zou vertonen. Het ging om een aangescherpt advies, nadat ze eerder in de week al hadden opgeroepen om voorlopig niet met kinderen het bos in te gaan. Desondanks waren afgelopen weekeinde toch heel wat recreanten in de bossen te zien. Volgens een woordvoerster van Staatsbosbeheer is het sinds het recentste bijtincident wel wat rustiger.

Vorig jaar werd een deel van landgoed Den Treek op de Utrechtse Heuvelrug wekenlang afgesloten, na meerdere incidenten met een wolf. Omdat het leefgebied van de wolvenroedel omvangrijk is, hebben de betrokken partijen nu gekozen voor een dringend advies om het bos te mijden. "Maar dat is natuurlijk niet handhaafbaar", aldus de gemeente Zeist.