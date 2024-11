Kremlin: VS blijven een vijandig land voor Rusland

MOSKOU (ANP/RTR) - Amerika blijft een vijandige staat voor Rusland, zei Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov in een reactie op de zeer waarschijnlijke overwinning van Donald Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij zei niet te weten of president Vladimir Poetin Trump gaat feliciteren.

Volgens Peskov bevinden de relaties tussen beide landen zich op een historisch dieptepunt en is het vrijwel onmogelijk dat ze nog verder verslechteren. Hij zei dat het mogelijk is dat de VS een andere koers gaan varen met het buitenlandbeleid, maar "dat zullen we zien in januari" als Trump officieel president wordt, aldus Peskov. Hij zei ook dat de VS direct en indirect betrokken zijn bij de oorlog in Oekraïne als tegenstander van Moskou.

Beschuldigingen dat Rusland zich met de Amerikaanse verkiezingen heeft bemoeid, ontkent het Kremlin. Bij diverse stembureaus in swingstates kwamen valse bommeldingen binnen, volgens de FBI afkomstig van Russische e-mailadressen.