Kan het kwaad om je grijze haren uit te trekken?

Veel mensen gaan op een zekere leeftijd hun haren verven, omdat er steeds meer grijze haren in hun weelderige haardos opduiken. Maar er zijn ook mensen die vrijwel dagelijks een paar grijze haren uittrekken. Kan het kwaad om hier een gewoonte van te maken?

Uittrekken of verven?

Peggy (34) begint eraan te twijfelen of ze er wel goed aan doet om de grijze haren uit haar hoofdhuid te trekken, legt zij uit op RTL Nieuws. "Als ik in de spiegel kijk en ik zie een grijze haar, dan probeer ik die zo snel mogelijk weg te halen. Het zijn er per keer niet veel, een stuk vier, vijf. Nu dacht ik altijd dat dit geen probleem was, maar als ik dit aan anderen vertel dan krijg ik heel vaak geschokte reacties. Vooral omdat mensen denken dat ik dan juist sneller grijs word. Dat is niet mijn ervaring. Ik doe dit juist omdat ik geen zin heb om mijn haren te gaan verven. Want begin je eenmaal aan verven, dan zit je daar voor altijd aan vast."

Fabel

Je wordt in ieder geval niet sneller grijs als je grijze haren uittrekt, aldus haar- en hoofdhuiddeskundige Willeke Pietersma. "De fabel luidt: trek je één grijze haar uit, dan krijg je er twee voor terug. Dat is niet waar. Dat zou namelijk betekenen dat de haarzakjes onderling met elkaar verbonden zijn, maar dat is niet zo."

Doe het niet

Toch raadt zij Peggy aan te stoppen met het uittrekken van de grijze haren. "Doe het niet. Als je namelijk een haar uittrekt, dan bestaat de kans dat het haarzakje zodanig beschadigt en vervolgens leeg blijft. Oftewel: die haar die je hebt uitgetrokken, komt dan nooit meer terug. Kapot is kapot."

Tractie alopecia of dwangneurose

Pietersma komt in haar praktijk mensen tegen die door strakke kapsels last krijgen van haaruitval. Uiteindelijk kunnen de haren door spanning op de haarwortel voorgoed verdwijnen. Ook ziet ze mensen met de dwangneurose Trichotillomanie, oftewel dwangmatig haar uittrekken. "Je beschadigt de haarzakjes dan zo heftig, dat de haren nooit meer terugkeren", legt Pietersma uit.

Kans op infecties

Naast kaalheid of kale plekken is er ook nog eens het gevaar op infecties, waarschuwt zij. "Door het trekken kan de hoofdhuid gaan irriteren, kunnen er korstjes ontstaan en infecties, die kunnen uitmonden in een bloedvergiftiging. En ook dat moet je niet willen."

Hip

Pietersma adviseert om niet tegen de grijze haren te vechten, maar ze te verwelkomen. "Grijs haar is hartstikke hip; er zijn genoeg jongeren die hun haar grijs verven dus waarom laat je je haar niet grijs worden? En vind je dat niets, dan kun je altijd nog je haar laten verven bij een kapper."