Kremlin wil weten wat Zelensky met vredesbijeenkomst bedoelt

MOSKOU (ANP/AFP) - Het Kremlin heeft laten weten dat het eerst wil begrijpen wat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky bedoelt met zijn vredesconferentie. De reactie wordt gezien als een voorzichtige. Eerder deed Moskou Zelensky's vredesconferentie als onzin af.

Zelensky zei maandag dat Rusland "vertegenwoordigd zou moeten zijn op een tweede vredesconferentie". De eerste conferentie over vrede, die op initiatief van Zelensky werd gehouden, was in juni bij het Zwitserse Luzern. Toen wilde Zelensky niet dat Rusland deelnam.

De Kremlinwoordvoerder zei dinsdag dat dat helemaal geen vredesconferentie was en vroeg zich hardop af wat Zelensky nu voor ogen staat. Rusland was er in Zwitserland niet bij en China ook niet omdat de Volksrepubliek meent dat vredesconferenties zonder Russische deelname zinloos zijn. Voor die conferentie gingen 160 uitnodigingen de deur uit en er kwamen honderd delegaties van 92 landen en acht internationale organisaties.

Zelensky wil naar verluidt in november weer zo'n conferentie en kennelijk dan wel met Rusland als gesprekspartner. Dat is dan mogelijk na de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 5 november. Die zouden in geval van een overwinning van de Republikein Donald Trump de steun van de VS aan Oekraïne doen afkalven. De VS zijn nu met militaire en financiële hulp de grootste steunpilaar van Zelensky. Trump zegt dat hij snel een einde aan de oorlog wil maken. Dan zou mogelijk Oekraïne concessies moeten doen om Amerikaanse steun te behouden.