Jalal O. blijft betrokkenheid bij geëxplodeerd drugslab ontkennen

ROTTERDAM (ANP) - Jalal O. (35) blijft de betrokkenheid bij de productie van drugs in een garagebox aan de Schammenkamp in Rotterdam ontkennen. "Ik heb helemaal niets gedaan, en heb helemaal niets met harddrugs te maken", zei hij dinsdag in de rechtbank, tijdens een tweede inleidende zitting in zijn zaak. Mogelijk was het drugslab de oorzaak van de enorme explosie waarbij op maandagavond 29 januari drie mensen om het leven kwamen.

Het Openbaar Ministerie liet de rechtbank Rotterdam weten dat er nog steeds onderzoek wordt verricht naar de oorzaak van de explosie en de mogelijke betrokkenheid van O. hierbij. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) komt over enkele maanden met een rapport over de toedracht van de explosie, zei de officier van justitie.

O. werd enkele dagen na die fatale explosie aangehouden. De 35-jarige O. hielp na de ramp om het lichaam van een van de drie dodelijke slachtoffers uit het puin te halen. Naast de drie doden, onder wie een familielid van O., raakten ook twee mensen gewond.

Het OM verdenkt O. ervan dat hij cocaïne heeft vervaardigd, bewerkt en verkocht. O. was huurder van het bedrijfspand aan de Schammenkamp en huurde daarnaast woningen in de straat, waar volgens de politie sprake was van illegale bewoning door zwartwerkers. O. heeft bij de politie verklaard dat hij een gedeelte van het pand onderverhuurde aan een van de dodelijke slachtoffers.