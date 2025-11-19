Kremlin ziet nog geen basis voor succesvolle top Poetin - Trump

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin ziet nog steeds geen goede voorbereiding voor een eventuele vruchtbare topontmoeting van de presidenten Donald Trump (VS) en Vladimir Poetin (Rusland) over het einde van de oorlog in Oekraïne. Het is een reactie op berichten over een 28-puntenplan van Trump voor de beëindiging van de vijandelijkheden aan het front.

Half augustus spraken Poetin en Trump elkaar op een vliegveld in Alaska en er zou een vervolg komen om het bloedvergieten in Oekraïne te stoppen. Dit is echter niet gebeurd, ondanks begrip van de Amerikaanse president voor Russische zorgen over hun eigen veiligheid en die van de Russischsprekenden of etnische Russen in Oekraïne.

Volgens Amerikaanse media heeft Trump nu voorgesteld in een akkoord dat de Russische taal weer officieel wordt in Oekraïne. Oekraïne zou bovendien de op Rusland georiënteerde regio's Donbass en het schiereiland de Krim moeten afstaan, ook zonder dat wettelijk te erkennen. De rest van het front zou worden bevroren.